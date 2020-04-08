İletişim Başkanlığı dünya genelindeki korona virüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 34 bin 109 vaka, 725 ölüm, bin 582 kişi taburcu oldu. İtalya'da 135 bin 586 vaka, 17 bin 127 ölüm, 24 bin 329 kişi taburcu oldu. İspanya'da 140 bin 511 vaka, 13 bin 897 ölüm, 43 bin 208 kişi taburcu oldu. ABD'de 386 bin 104 vaka, 12 bin 242 ölüm, 21 bin 316 kişi taburcu oldu. Fransa'da 109 bin 69 vaka, 10 bin 328 ölüm,19 bin 337 taburcu kişi oldu. Birleşik Krallık'ta 55 bin 242 vaka, 6 bin 159 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. İran 62 bin 589 vaka, 3 bin 872 ölüm, 27 bin 39 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 740 vaka, 3 bin 331 ölüm, 77 bin 167 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 19 bin 580 vaka, 2 bin 101 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Belçika'da 22 bin 194 vaka, 2 bin 35 ölüm, 4 bin 157 kişi taburcu oldu."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA