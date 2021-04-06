İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
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İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı 'Dijital TIR'ı, 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı 'Dijital TIR'ı, 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan 'Dijital TIR', ilk olarak Türkiye turuna Edirne'den başladı. Daha sonra Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ardından Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bugün ziyaretçilere kapılarını açtı. 'Dijital TIR'ın açılışına; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun ve vatandaşlar katıldı. Sağun, Dijital TIR hakkında Vali Atik'e bilgi verdi. Daha sonra Vali Atik ve beraberindekiler TIR'ı gezdi. Vali Atik TIR'da kollarını açarak İnsansız Hava Aracı (İHA)  uçurma deneyimi yaşadı.

GİRİŞTE MASKE DAĞITILDIKoronavirüs salgın tedbirlerinin uygulandığı 'Dijital TIR'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan 'Dijital TIR'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. TIR içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye, hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. Ayrıca altıncı nesil 'Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Vatandaşlar TIR'ı 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gezebilecek. TIR cuma günü Burdur'a gidecek.

 


- Denizli
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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