İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacak
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İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacak

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık yaratma ve milli birlik ve beraberliği diri tutma amacıyla teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak hazırlanan video ve belgesel çalışmalarını, Malatya'da Dijital Gösterim Merkezi'nde vatandaşlarla buluşturacak. Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan otopark alanında kurulumu yapılan merkezde dijital ortamda 4 farklı salonda gösterimler yapılacak.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı merkezde dijital gerçeklik videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler, kamuoyunun dikkatine sunulacak. Bir yıl boyunca Malatya'da ziyarete açık olacak olan merkeze ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dijital Gösterim Merkezi'nde gösterime sunulacak olan dijital videoları izledi. Korona virüs tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açık olacak olan merkez tam kapanma dönemi sona erdikten sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Dijital Gösterim Merkezinin bir yıl boyunca Malatya'da olacağını söyleyen Başkan Gürkan, tarihi, kültürü ve milli değerleri anlatacak olan merkezin herkesin yararlanacağı bir ortamda olduğunu ve bu anlamda Dijital Gösteri Merkezinden hemen hemen her ay farklı gösterimlerin yapılarak vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler

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