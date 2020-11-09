İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul...

İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.