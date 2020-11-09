İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul...
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İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul...

09.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:05
İletişim Başkanlığı:

İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.

İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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