İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul...
09.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:05
İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı