İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı'ndan, AA'ya ziyaret Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret etti.

Gölbaşı, AA'nın Bursa Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunarak, Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

Aksoy da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından Erdinç Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını Gölbaşı'na armağan etti.

Kaynak: AA