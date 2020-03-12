İletişim Başkanlığı Brüksel'de "Mülteci Krizi" paneli düzenledi İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel'de "Türkiye ve AB için sık karşılaşılan zorluklar, Mülteci Krizi 2.0" başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel'de "Türkiye ve AB için sık karşılaşılan zorluklar, Mülteci Krizi 2.0" başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden (ASAM) Murat Koral, TOBB ETÜ, Liège Hugo Gözlemevi'nden Başak Yavçan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam, Avrupa İstikrar Girişiminden Alexandra Stiglmayer, SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı panelde konuşma yaptı. Kaynak: AA Haberin Videosu: İletişim Başkanlığı Brüksel'de "Mülteci Krizi" paneli düzenledi