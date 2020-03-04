İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi

04.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Münire Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi.



Burcu, Öğretmenevi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden olan Kütahya'yı ve burada görev yapan basın mensupları ile tanışmak için kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının her birinin kendileri için ayrı bir kıymete sahip olduğunu belirten Burcu, şunları kaydetti:

"Daha önce İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü iken bir süre önce Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü oluşturuldu. Bize bağlı illerden biri olan Kütahya ile daha çok çalışmalar, projeler yapacağız. Sizlerin talepleri doğrultusunda da iş birliklerimiz olacak. Kütahya basınını oldukça güçlü, yayınlarını da oldukça etik buluyorum. Son zamanlarda sadece Türkiye değil bütün dünya zor zamanlar geçiriyor. Bu anlamda hazırlanan haberlerimizi, yaşananları pozitif yönde etkileyecek şekilde yapılması daha anlamlı olacaktır."

Burcu, yayınların ülke çıkarları doğrultusunda yapılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA