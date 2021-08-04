İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında (2)
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İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında (2)

İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALTUN: ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYORİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ALTUN: ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada etkin bir koordinasyon var. Etkili ve zamanında müdahalelerle her geçen saat bir yangını daha kontrol altına alıyoruz. 174 yangının 161'i kontrol altına alındı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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