İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında
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İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında

İletişim Başkanlığı: 174 orman yangınından 161'i kontrol altında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 174 orman yangınından 161'inin kontrol altına alındığını, 13'ünün devam ettiğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 174 orman yangınından 161'inin kontrol altına alındığını, 13'ünün devam ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, devletin ormanlar için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 13 yangının devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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