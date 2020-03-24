İletişim Başkanından Koronavirüs'e karşı mücadeleyi anlattı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de ilk vaka tespit edildiğinden beri Koronavirüs'e karşı yapılan mücadeleyi anlatan bir fotoğraf paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de ilk vaka tespit edildiğinden beri Koronavirüs'e karşı yapılan mücadeleyi anlatan bir fotoğraf paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA