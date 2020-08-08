İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler
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İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler -Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TercihFest'in açılış konuşmasını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr.

08.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:07

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TercihFest'in açılış konuşmasını gerçekleştirdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, üniversite tercihlerine ilişkin öğrencilere yaptığı konuşmada "Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin. Her zaman başka bir yol vardır. Ama gayret en önemli silahınızdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen online üniversite tercih etkinliği TercihFest'in açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Altun açılış konuşmasında öğrencilere üniversite tercihi hakkında önerilerde bulundu.

"Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptığı konuşmada, "Her ne olursa olsun ülkemizin aleyhine olacak durumlardan hiçbir zaman taviz verilmez. Bu duruş hayatınızın her alanında sizi başarıya götürecek bir duruştur. Doğru bildiğinizden şaşmayın. İstişareye ve farklı fikirlere açık olmakla birlikte fikirlerinize güvenin ve bu noktada ülkenizin ve yaşadığınız toplumun menfaatini düşünün. Çünkü bu aynı zamanda sizin menfaatinizdir. Gelecek yıllar da yapacağınız işin avantajlarını ve dezavantajlarını şimdiden görmeniz elbette mümkün olmayabilir. Çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Teknolojinin dönüşümüyle beraber kültürlerde dönüşüyor. Kültürlerin dönüşümüyle beraber bilgiye duyulan ihtiyaçta değişiyor. Fakat bu noktada farklı insanların fikirleri size ışık tutacaktır. İşte bu etkinlik bu açıdan çok önemli bir imkan. Çünkü tecrübe sahiplerinin tecrübelerini paylaşması ve bunlardan hareketle sizlerin önümüzdeki dönemde atacağınız adımları planlamanız çok önemli bir imkan. Yapacağınız tercihlerin sizi ipotek altına almasına da izin vermeyin. Her zaman başka bir yol vardır. Ama gayret en önemli silahınızdır. Unutmayalım ki hayatımızın her noktasında tercih yapmak durumundayız ve bu tercihler bizi ve ülkemizi çok güzel yarınlara götürecektir. Hiç kuşkusuz üniversitede bölüm seçiminin meslek ve istihdam boyutu da bulunuyor. Tercih edilecek alanın eğilimlerini bu yönde takip etmekte gerekiyor, bu hususu da unutmayın. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki insan kaynakları ofisimizde bu doğrultuda "Üniveri" adıyla her yıl yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koyan ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında bilgiler edinmelerini sağlayan bir rapor yayınlıyor. "Üniverİ" bu özellikleriyle adayların yanı sıra eğitim kuruları, rehber öğretmenler ve ebeveynlerinde objektif bilgi edinebilecekleri bir kılavuz niteliği taşıyor. Özellikle gençlerimizden ricam bu rehberi dikkatli bir şekilde incelesinler. İnsanı en iyi kendisi tanır. Tercihlerinizde bireysel özelliklerinizi ve hedeflerinizi muhakkak göz önünde bulundurun" dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

Kaynak: İHA

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