İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

10.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı : "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca 'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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