İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
10.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA