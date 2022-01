İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı çıktı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' kitabı yayımlandı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı ' Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye )' kitabı yayımlandı. Altun'un kitabı; küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu zamanda Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı ' Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye )' çıktı. ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlanan kitap, küresel sisteme dair önemli tespitler içeriyor. Altun'un kitabı, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu dönemde Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor. Türkiye'nin son 20 yılda küresel sistemde oynadığı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini de ortaya koyuyor. Kitapta uluslararası sistemin sürekli olarak kriz ürettiğine dikkat çekilirken, sistemin barış ve istikrarı sağlamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor. Altun, kitabında bölgesel anlaşmazlıklar, göç, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yanı sıra artık siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehditlerin de bulunduğuna dikkati çekiyor.

Altun'un kitabı, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de kitapseverlerin dikkatine sunuldu. Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş', 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü', 'Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi', '15 Temmuz'da Medya', 'Milletin Zaferi: 15 Temmuz' başlıklı kitapları kaleme almıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri