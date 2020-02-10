İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

10.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:43
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı : "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde 'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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