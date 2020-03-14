Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerin tek gündem maddesi olan koronavirüsle ilgili açıklamasında, koronavirüs şikayeti nedeniyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde salgın koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi." dedi. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA