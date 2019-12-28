İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum.
28.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:39
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali'nin yanındadır." - ANKARA
Kaynak: İHA