İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum.

28.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:39
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı : "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali'nin yanındadır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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