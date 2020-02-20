İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

20.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:48
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı : "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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