İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.
10.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:45
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA