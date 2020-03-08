İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
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Dünya Kadınlar Günü, Fahrettin Altun, Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadının özgürlüğünün, kamusal görünürlüğünün ve üretime katkısının her alanda arttığı bir gelecek temennisiyle" kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:58
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadının özgürlüğünün, kamusal görünürlüğünün ve üretime katkısının her alanda arttığı bir gelecek temennisiyle" kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik her türlü şiddetin, sömürünün, tacizin, tecavüzün, istismarın son bulduğu; kadının özgürlüğünün, kamusal görünürlüğünün ve üretime katkısının her alanda arttığı bir gelecek temennisiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Başarılı Türk kadınları kendilerini anlattı

Fahrettin Altun, İngilizce paylaşımında ise "İletişim Başkanlığı olarak kadınların iş, eğitim ve diğer alanlardaki olağanüstü katkılarını kutlamak için Türk kadınlarının hikayelerini size sunmak istedik. Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadeleriyle, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Kadınları" kısa belgesel filmine yer verdi.

Canlarını dişlerine takarak çalışan, çok renkli bir yelpazenin parçası olan kadınların gündelik yaşamlarını aktaran İngilizce belgeselde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kadınların öyküleri üzerinden, kadının sosyal statüsünü yükselten adımlar gözler önüne seriliyor.

Basque Culinary Awards'ta arka arkaya 2 yıl "dünyanın en iyi 10 aşçısı" listesine girmeyi başarmış, profesyonel turist rehberi Ebru Baybara Demir ve güneş panelleri ile yeşil enerji üreteciliğine başlayan Akhisarlı matematik öğretmeni Dudu Sözcüer'in öykülerine yer verilen belgeselin kahramanları arasında Of'un çay tarlalarında çalışırken fizikçi olmaya karar veren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, televizyoncu, tarihçi-sosyolog Ece Üner, Bilintur Kadın Oda Orkestrası ve MÜZED Orkestrası Şefi İlkim Yılmaz, Diyarbakır'da organik tarımla istihdam sağlayan Şehadet Çitil ile Elon Musk henüz start-up projesi ile kendisine destek ararken onunla ortak girişimde bulunan Farplus CEO'su ve Arya Kadın Girişimcileri Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter de bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

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