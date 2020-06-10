İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dijital farkındalık çağrısı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dijital farkındalık çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalık" çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dijital farkındalık çağrısı
10.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:01

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalık" çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, #DijitalFarkındalık etiketiyle yaptığı paylaşımda, "dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanımı", "dijital farkındalık ve siber vatan", "dijital vatandaş", "dijital diplomasi", "dijital algı yönetimi", "siber güvenlik" ve "yapay zeka" konularından bilgi kartlarına yer verdi. Dijital Dünya'da 5'ten büyük olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü günümüz dünyasında kara-deniz-hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz. Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz. Dijital dünya da 5'ten büyüktür diyoruz. Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde. Dijital mecralarda yaptığımız paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumluyuz. Dijital dünyadaki de 'gerçekten' biziz. Günümüzde diplomasi kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor. Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital Diplomasi Çağı! Dijital dünyada ne yazık ki her şey göründüğü gibi olmuyor. Dijital dünya gerçeklerin kolay bir şekilde erozyona uğratılıp değiştirilebildiği bir dünya. Hakikate ulaşmak için dikkatli olmalıyız. Dijital dünyanın en başında getirdiği tedirginlik: kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği. Unutmayalım ki dijital dünyada hepimizin parmak izleri var. Dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırırken teknolojiyi de yakından takip etmek zorundayız. Günümüzün ve geleceğimizin teknolojisi: Yapay Zeka."

Fahrettin Altun, dijital dünyada algı operasyonlarına karşı zihinlerin korunması ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'ndan yararlanabileceğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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