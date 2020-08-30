İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki Açıklaması
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan devlete
30.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:17

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."

Kaynak: AA

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