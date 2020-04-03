İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.
03.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:46
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.
Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır. Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor. İyi ki varsın Türkiyem" ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: DHA