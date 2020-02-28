İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

28.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:59
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı...

İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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