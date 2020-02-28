28.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:59

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA