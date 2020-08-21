İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz"
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun" paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
21.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun" paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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