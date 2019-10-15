İletişim Başkanı Altun: Barış Pınarı Harekatı DEAŞ'la mücadeleye önemli katkı sağlayacak

15.10.2019 17:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK tehdidini bertaraf etmek, bölgede huzur ile güveni sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye geçmişte DEAŞ'la mücadele bağlamında çok ciddi kazanımlar elde etmiştir. Harekatın bu mücadeleye önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyiz" dedi.

'DEAŞ'LA MÜCADELEDE KRİTİK BİR HAREKAT'

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Altun, yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK-YPG ile mücadelenin yanında aynı zamanda DEAŞ'la mücadele anlamında da kritik bir harekat olduğunu belirterek, "Açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu harekat terör örgütlerine karşıdır. Herhangi bir şekilde bir etnik gruba ya da Kürt kardeşlerimize dönük bir harekat değildir. Bu harekat aynı zamanda DEAŞ'la mücadele anlamında da kritik bir harekattır. Bu noktada da Türkiye geçmişte DEAŞ'la mücadele bağlamında çok ciddi kazanımlar elde etmiştir. Harekatın bu mücadeleye önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyiz" dedi.

'HAREKAT, SURİYE KRİZİNİN SİYASİ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK'

Suriye krizinin çözümü noktasında Türkiye'nin durduğu yer ve bugüne kadar attığı adımların ortada olduğunu söyleyenAltun, "Suriye sürecinin garantör ülkesi olarak Türkiye, Astana Sürecinde çok önemli adımlar atarak Suriye krizinin çözülmesine, Suriye'de insani krizlerin aşılmasına çok önemli katkılar bulunmuştur. Özellikle İdlib'de Türkiye'nin attığı adımlar bütün dünyanın gözü önünde atılmış adımlardır. Şimdi de bu adımla Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik önemli bir adım atılacaktır. Diğer taraftan da bu adım Suriye'nin toprak bütünlüğüne de önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA