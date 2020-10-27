Son dakika... Altun: "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Altun: "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek"

27.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:22
Son dakika... Altun:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Osman Durmuş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Sıla Işın Karaca Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Okan Buruk Serdar Aziz Alper Ulusoy Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Altun: "Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 23:23:22. #1.14#
title