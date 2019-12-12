İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.

12.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:46
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili,

İletişim Başkanı , ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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