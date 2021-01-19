İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı

19.01.2021 20:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:52
İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'i, vefatının 14'üncü yılında andı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'i, vefatının 14'üncü yılında andı. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Ceyda Düvenci Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun, vefatının 14'üncü yılında Hrant Dink'i andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:52:52. #1.15#
title