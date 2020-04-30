İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı. Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı. Süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanarak "terör örgütlerine hedef göstermek" suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı. Kaynak: AA