İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama Açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, "CHP'ye ait platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki...

İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama Açıklaması
13.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:44

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, "CHP'ye ait platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da CHP üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın CHP'nin iç iletişim portalı "CHPNet" platformunda yaptığı iddia edilen beyanların alenileştiğini belirtti.

Bu nedenle Altun ve eşi Fatmanur Altun adına açıklama yaptığını aktaran Tunç, "Avcı'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan CHP'nin iç iletişim portalı 'CHPNet' platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' hakaretinde bulunulduktan sonra kendisine doğrudan zarar verme kastıyla müvekkil Fahrettin Altun'a kolayca zarar verilebileceği, bu suretle gerçek amaçları olan sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verilmesi hedefi izhar edilmiş olup bu beyanları içeren görüntü yazılı ve görsel medyada yayınlanmıştır." ifadesine yer verdi.

"CHP'ye ait platformda sinsi ve haince planlanan tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kişi ve kişilerin siyasi hasımlığın da ötesinde başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, yakın çalışma arkadaşlarına yönelik, gözlerini kin ve nefret bürümüş halde sadece zarar vermek kastıyla hareket ettikleri bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu kin ve nefretin bir sonraki adımı müvekkil ve ailesine yönelecek bedeni ve cismani zarar girişimi olacaktır. Bir süre önce müvekkillerin İstanbul'daki ikametgahları etrafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP İstanbul İl yönetimi ve milletvekilleri tarafından yürütülen kumpas girişiminin ve tecavüzün arkasındaki kirli ve kinli yüz kendini bir kez daha göstermiştir.

Bu menfur amaçları doğrultusunda hiçbir insani, ahlaki ve hukuki sınır tanımadan kişinin mahremiyetinden konut dokunulmazlığına kadar her değeri ezip çiğneyen bu azgın zihniyete karşı daha önce de yaptığımız gibi, iddiaların gerçekliği ve sorumluların tespiti için müvekkiller adına tüm hukuki yollar sonuna kadar kullanılacak ve neticeleri adım adım takip edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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