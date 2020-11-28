İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası...

28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:53
İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çevikel: 'Yeni ekonomide söz sahibi olmalıyız'
Çevikel: "Yeni ekonomide söz sahibi olmalıyız"
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil
Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez
Alman medyasından Türk İHA ve SİHA'larına övgü dolu sözler: Avrupa ülkeleri baş edemez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası... - EkonomiSon dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. - EkonomiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." - EkonomiSon Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli... - EkonomiHazine ve Maliye Bakanı Elvan: "(İş dünyası ile görüşmeler) Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." - EkonomiBakan Elvan: "(İş dünyası ile görüşmeler) TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik." - EkonomiAsgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun - EkonomiOrdu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor - HaberlerSon dakika haber: Pandemi, katlanabilir ve işlevsel mobilyalara ilgiyi artırdı - Ekonomi"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş - HaberlerSon dakika: Arızalı televizyonun izini sürdü, 8 sene sonra hukuk zaferi kazandı - EkonomiSon dakika... Yatırımcı rehberi (10) - EkonomiKöylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı - Ekonomi
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Enes Batur
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun: "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:56:04. #1.15#
title