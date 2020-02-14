İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Pakistan'ın 2023 ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

14.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:56

İLETEŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Pakistan'ın 2023 yılına dek ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısı kapmasında Pakistan'a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmekte kararlıdır. Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız" dedi.

Türkiye ile Pakistan'ın, 2023 yılına dek ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğine vurgu yapan Altun, şunları kaydetti:

Savunma ve enerjinin yanı sıra birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere birçok altyapı ve enerji projesine katkıda bulunmaya hazırız. Pakistan geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerini kolaylaştırdı. Lahor'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün Karaçi'de de bir merkez açması planlanıyor. TİKA'nın da birçok projesi şu anda yapım aşamasında. Kültürel alışverişimiz ilişkilerimizin derinleşmesini sağlayacaktır. Hem ortak güvenliğimiz hem de ekonomik ve kültürel gelişim için Pakistan ile ilişkilerimizi kardeşlik içinde güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan ilişkileri hem her iki ülkeye fayda sağlayacak hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunacaktır."

Kaynak: DHA