İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez"
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İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, "Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki gösterdi. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemiz son yıllarda nice zorlu badire atlatmışken ve demokrasimizi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken, dün açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izliyoruz.

Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak "mağduriyet edebiyatı" oluyor?

Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir.

Türkiye siyasi tarihi, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle doludur. Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir.

Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdite karşı her zaman uyanık olacağız. Memleketimizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız. Kendi çıkarları ve imtiyazları peşinde koşanlar bizi anlamaz.". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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