İletişim Başkanı Altun: Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor
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Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu.

19.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:12
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, hükümetin yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırım yaptığını bildirdi. Koronavirüsle mücadelede bu yatırımların karşılığının alındığını belirten Altun, bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasitelerinin yetersiz kalırken, Türkiye'deki hastanelerin halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor" ifadelerini kullandı.'TEST SAYIMIZI HAZLA ARTIRDIK'Altun, devletin koronavirüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiç kimseden herhangi bir ücret almadığını belirterek, şunları kaydetti: "Yoğun bakım ünitesi kapasitemiz birçok ülkeyi geride bırakmış durumda ve Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Hastalık belirtilerinden herhangi biriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşımızı testten mahrum bırakmadık. Bunun yanı sıra test sayımızı hızla artırdık. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz. Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir."'DÜNYA ÇAPINDA YARDIMLARA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kuruluna da her türlü desteği sağladığını belirten Altun, her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kuruluna müteşekkir olduklarını bildirdi. Altun, koronavirüsle mücadelenin bitmediğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz.  Bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformlarımız da bütün hızıyla devam ediyor ve Meclisimiz gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere yardım ediyoruz, uluslararası dayanışma sağlamaya çalışıyoruz ve dünya çapında yardımlara öncülük ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz. Ülkemizi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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