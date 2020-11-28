İletişim Başkanı Altun: "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi...

İletişim Başkanı Altun: "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız."