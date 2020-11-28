İletişim Başkanı Altun: "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi...
28.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:55
İletişim Başkanı Altun: "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız."
İletişim Başkanı Altun: "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı