İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyacağız İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı terörsitler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı terörsitler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörün kökünü kazıyacağız." dedi.

İletişim Başkanı Altun, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yol yapımında çalışan iki işçi kardeşimiz hain saldırıda şehit olmuştur. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA