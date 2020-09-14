İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, "Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir" ifadesini kullandı.ANKARA, -

Kaynak: DHA