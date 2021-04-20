İletişim Başkanı Altun: "Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz"
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İletişim Başkanı Altun: "Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı'na uzaktan bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı'na uzaktan bağlantı ile katıldı. (1)

"Kafkasya Cephesinde, Osmanlı topraklarına saldıran Rus ordularıyla çarpışan kuvvetlerimizi düşmanla işbirliği yapan Ermeni çeteleri arkadan vurdu"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 yılında kabul edilen tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz. Ermeni vatandaşlarımızın geçen yüzyılda yaşadığı acılara ortak olmayı vicdani ve ahlaki duruşumuzun bir gereği olarak görüyoruz"

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, hep birlikte Türkiye olmanın da acıda ve sevinçte birlik olmaktan geçtiğine inanıyoruz"

"Bununla birlikte bugün asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla da karşı karşıyayız ve biz bu anlatıya karşı çıkıyoruz"

İletişim Başkanı Altun: 'Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları derinden hissediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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