İletişim Başkanı Altun'tan İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir. Gönüllere dokunan, mazlumlara nefes olan duruşumuzdan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyecek ve dünyanın dört bir yanında gönülleri ihya etmeye devam edeceğiz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincinde olarak ihtiyacı olan herkesin yardımına bir an dahi tereddüt etmeden koşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA