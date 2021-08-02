İletişim Başkanı Altun: "Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir"
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İletişim Başkanı Altun: "Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir"

İletişim Başkanı Altun: 'Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir'
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğunun yalan haber olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğunun yalan haber olduğunu bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin devam ettiğini belirtti.

"35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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