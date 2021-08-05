İletişim Başkanı Altun: Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmıştır

İLETİŞİM Başkanı Altun, Milas'taki yangının termik santrale sıçraması üzerine, "Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Altun, Milas'taki yangının termik santrale sıçraması üzerine, "Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Milas'ta devam eden yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas'ta devam eden orman yangınında, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdaleleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması engellenmiş; yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştır" dedi.

"SANTRAL, KONTOLLÜ ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR"Altun, yangının rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiğini aktararak, "Ancak; saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızını 60 km'ye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başlamış, yangının bu fazı da yine havadan ve karadan müdahalelerle engellenmiştir. Ancak; akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da arttırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangın, santralin bazı bölgelerine sıçramıştır. Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Altun, açıklamanın devamında ise şunları kaydetti: "Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır. Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tesbiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldaki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işmlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci