İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda...
İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu.
14.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:33
İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı." - ANKARA
Kaynak: İHA