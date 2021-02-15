İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

15.02.2021 01:56 | Son Güncelleme: 15.02.2021 02:00
İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin!

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin!" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitler üzerinden yapılan tartışmalara değinerek Twitter üzerinden açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak edememesi pek tabiidir" ifadelerini kaydetti.


İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 02:00:40. #1.15#
title