İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir"
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İletişim Başkanı Altun: "Mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir" dedi.

08.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:40
İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı , "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece 'yi değil, 'yı da etkileyecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan mülteci krizine ilişkin paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da etkileyecektir. Astana süreci ortaklarımızı ve Avrupalı dostlarımızı diplomatik bir çözüme ulaşmaya ve durumu bir an önce yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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