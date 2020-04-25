İletişim Başkanı Altun: Milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız
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İletişim Başkanı Altun: Milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "'Sahra' adlı milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız. Türkiye'nin dışarıdan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlıyız" dedi.

25.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:24
İletişim Başkanı Altun: Milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "'Sahra' adlı milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız. Türkiye'nin dışarıdan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlıyız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, Türkiye'nin dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdiğini belirterek, "Devletimizin gerekli bütün tıbbi malzemelerin üretilmesi için ortaya koyduğu seferberlik meyvelerini veriyor. 'Sahra' adlı milli solunum cihazımızın seri üretimine çok yakında başlayacağız. Türkiye'nin dışardan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir yandan ülkelere yardım etme girişimlerine bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ettiğini vurguladı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koronavirüs diplomasisi kapsamında yaptığı son görüşmelerden bazıları Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleşti. Görüşmelerde mevcut kriz ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı" dedi.

Altun, 176 milyon liralık ilave bir yardım paketiyle vatandaşlara ramazan ayında da destek olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle görüşebilmeleri için ilave 1 GB internet tanınacak. Dünyadaki bütün Müslümanlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ramazan ayı diliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz bilmelidir ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Ramazan ayının sonu itibarıyla normalleşme sürecine girmeyi planlarken, Ramazan Bayramını daha iyileşmiş ve sağlıklı bir dünyada kutlamayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

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