İletişim Başkanı Altun: "Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 TL toplandı" İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 Türk lirası toplandığını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 Türk lirası toplandığını bildirdi. İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912? toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA