İletişim Başkanı Altun: "Milletimize uşakları gözüyle baktılar"
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İletişim Başkanı Altun: "Milletimize uşakları gözüyle baktılar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İletişim Başkanı Altun: 'Milletimize uşakları gözüyle baktılar'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar.

Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun!

Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar.

Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var.

Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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