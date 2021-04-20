İletişim Başkanı Altun: "Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz"
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İletişim Başkanı Altun: "Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı'na uzaktan bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 Olayları Uluslararası Konferansı'na uzaktan bağlantı ile katıldı. (2)

"1915'de ne olduğuna dair tartışmalar yüzyıldan fazla bir zaman sonra hala devam ediyor. Bunun nedeni de 1915 olaylarının tümüyle siyasal ve ideolojik bir konu olarak ele alınmasına yönelik ısrar ve inattır"

"Birileri hadiseyi siyasal ve edeolojik zemine taşıyarak onu emperyal amaçlar için kullanışlı hale getirmeye çalışıyor"

"Esasen sözde ermeni soykırımı iftirası bugün, post truth veya hakikat sonrası olarak bilinen olgunun da öncülüdür. Bu, gerçeklerle hiçbir bağı olmayan sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iddiadır"

"Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz, tarihi mağduriyetler olmadığını çok iyi biliyoruz"

İletişim Başkanı Altun: 'Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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