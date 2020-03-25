İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı hükümetimiz sıkı sağlık önlemleri alıyor
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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Twitter, Güncel

İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı hükümetimiz sıkı sağlık önlemleri alıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüse karşı bu tarihi mücadelede, hükümetimiz bir yandan ekonominin istikrarını sağlarken bir yandan da sıkı sağlık önlemleri alıyor" dedi.

25.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:45
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı hükümetimiz sıkı sağlık önlemleri alıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüse karşı bu tarihi mücadelede, hükümetimiz bir yandan ekonominin istikrarını sağlarken bir yandan da sıkı sağlık önlemleri alıyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını ve alınan önlemlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı savaşı koordine ettiğini kaydederek, Erdoğan'ın kabine üyeleri ve diğer ilgili kurumlarla telekonferans gerçekleştirip, güncel bilgileri aldığını söyledi. Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak durumu izliyor. Koronavirüs nedeniyle 7 can kaybına ilişkin talihsiz haberi aldık. Test sayımızı arttırıyoruz ve son 24 saatte 343 yeni vaka daha tespit edildi" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ'Test, karantina, deneysel ilaçlar, sosyal mesafe gibi uygulamalarla sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:  

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu küresel tehdide karşı diplomatik girişimlerle ortak bir cevap geliştirmek için dünya liderleriyle toplantılar düzenliyor. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ciddiyetle uygulanan ortak tedbirler virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Koronavirüse karşı bu tarihi ve eşi görülmemiş mücadelede, hükümetimiz bu tehdidi çok ciddiye alıyor ve bir yandan ekonominin istikrarını sağlarken bir yandan da sıkı sağlık önlemleri alıyor. Hastalara bakabilmek için cansiparane bir şekilde kendi sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza son derece minnettarız. Ayrıca halkımızı koruduğu için güvenlik güçlerine ve farkındalık uyandırdığı için medyaya da teşekkür ederiz. Fedakarlıkları asla unutulmayacak."

ANKARA,


Kaynak: DHA

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