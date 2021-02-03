İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

03.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:03
İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ile medya alanında iş birliği ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı. Altun, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkileri bütün alanlarda daha da ileri taşımak istediklerini belirtti. Altun, özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada dijitalleşme ve stratejik iletişim gibi alanlarda daha yakın iş birliğinin önünü açacak yeni bir süreci başlatmak istediklerini, bunun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini kaydetti. İki ülkenin müşterek gayretleriyle Orta Asya'nın en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline gelen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Altun ayrıca, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda da Kırgızistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Okan Buruk Fatih Terim
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:03:46. #1.14#
title